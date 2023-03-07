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Попковъ Василей

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1771

Дата смерти

1829

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771

Отец: Попковъ Иванъ

Мать: Попкова Катерина

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1791

Дочь: Кулакова Марфа

Мать ребёнка: Попкова Авдотья

Рождение ребёнка
1796

Сын: Попковъ Василий

Мать ребёнка: Попкова Авдотья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1797

Дочь: Федосья

Мать ребёнка: Попкова Авдотья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1802

Дочь: Миногина Агрофена

Мать ребёнка: Попкова Авдотья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1803

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Попкова Авдотья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1806

Дочь: Романова Дарья

Мать ребёнка: Попкова Авдотья

Рождение ребёнка
16.05.1808

Сын: Попковъ Семенъ

Мать ребёнка: Попкова Авдотья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1808

Дочь: Ульяна

Мать ребёнка: Попкова Авдотья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.01.1811

Дочь: Попкова Татьяна

Мать ребёнка: Попкова Авдотья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.10.1814

Дочь: Бурлакова Пелагея

Мать ребёнка: Попкова Авдотья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Козлова, Попкова Марфа

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Попкова Авдотья

Смерть
1829
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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