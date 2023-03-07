Попковъ Василей
Место рождения
Дата рождения1771
Дата смерти1829
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771
Отец: Попковъ Иванъ
Мать: Попкова Катерина
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Кулакова Марфа
Мать ребёнка: Попкова Авдотья
Рождение ребёнка
1796
Сын: Попковъ Василий
Мать ребёнка: Попкова Авдотья
Рождение ребёнка
1797
Дочь: Федосья
Мать ребёнка: Попкова Авдотья
Рождение ребёнка
1802
Дочь: Миногина Агрофена
Мать ребёнка: Попкова Авдотья
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Попкова Авдотья
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Романова Дарья
Мать ребёнка: Попкова Авдотья
Рождение ребёнка
16.05.1808
Сын: Попковъ Семенъ
Мать ребёнка: Попкова Авдотья
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Ульяна
Мать ребёнка: Попкова Авдотья
Рождение ребёнка
20.01.1811
Дочь: Попкова Татьяна
Мать ребёнка: Попкова Авдотья
Рождение ребёнка
07.10.1814
Дочь: Бурлакова Пелагея
Мать ребёнка: Попкова Авдотья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Козлова, Попкова Марфа
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Попкова Авдотья
Смерть
1829