Попкова (Колбинцева) Катерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попкова (Колбинцева) Катерина

Место рождения

Белый Ключ, Сурский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1748

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748

Отец: Колбинцевъ Никита Ивановъ

Мать: Колбинцева Авдотья Степанова

Белый Ключ, Сурский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1767

Дочь: Авдотья

Отец ребёнка: Попковъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1771

Сын: Попковъ Василей

Отец ребёнка: Попковъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1773

Сын: Попковъ Андрей

Отец ребёнка: Попковъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1782

Дочь: Крыгина Федосья

Отец ребёнка: Попковъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.04.1784

Сын: Попковъ Яковъ

Отец ребёнка: Попковъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Попковъ Иванъ

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