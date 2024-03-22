Попкова (Колбинцева) Катерина
Место рождения
Дата рождения1748
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748
Рождение ребёнка
1767
Дочь: Авдотья
Отец ребёнка: Попковъ Иванъ
Рождение ребёнка
1771
Сын: Попковъ Василей
Отец ребёнка: Попковъ Иванъ
Рождение ребёнка
1773
Сын: Попковъ Андрей
Отец ребёнка: Попковъ Иванъ
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Крыгина Федосья
Отец ребёнка: Попковъ Иванъ
Рождение ребёнка
28.04.1784
Сын: Попковъ Яковъ
Отец ребёнка: Попковъ Иванъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Попковъ Иванъ