Попковъ Яковъ
Место рождения
Дата рождения28.04.1784
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1784
Отец: Попковъ Иванъ
Мать: Попкова Катерина
Рождение ребёнка
20.05.1808
Сын: Попковъ Михаилъ
Мать ребёнка: Попкова Василиса
Рождение ребёнка
17.09.1809
Дочь: Попкова Надежда
Мать ребёнка: Попкова Василиса
Рождение ребёнка
22.04.1811
Дочь: Попкова Пелагея
Мать ребёнка: Попкова Василиса
Рождение ребёнка
29.04.1813
Дочь: Попкова Мавра
Мать ребёнка: Попкова Василиса
Рождение ребёнка
21.04.1814
Сын: Попковъ Федоръ
Мать ребёнка: Попкова Василиса
Рождение ребёнка
17.07.1817
Дочь: Марина
Мать ребёнка: Попкова Василиса
Рождение ребёнка
1824
Сын: Попковъ Осипъ
Мать ребёнка: Попкова Василиса
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Попкова Василиса