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Попковъ Яковъ

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

28.04.1784

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1784

Отец: Попковъ Иванъ

Мать: Попкова Катерина

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.05.1808

Сын: Попковъ Михаилъ

Мать ребёнка: Попкова Василиса

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.09.1809

Дочь: Попкова Надежда

Мать ребёнка: Попкова Василиса

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.04.1811

Дочь: Попкова Пелагея

Мать ребёнка: Попкова Василиса

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
29.04.1813

Дочь: Попкова Мавра

Мать ребёнка: Попкова Василиса

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.04.1814

Сын: Попковъ Федоръ

Мать ребёнка: Попкова Василиса

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.07.1817

Дочь: Марина

Мать ребёнка: Попкова Василиса

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1824

Сын: Попковъ Осипъ

Мать ребёнка: Попкова Василиса

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Попкова Василиса

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