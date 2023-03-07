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Попковъ Андрей

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1773

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773

Отец: Попковъ Иванъ

Мать: Попкова Катерина

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1794

Дочь: Юрина Настасья

Мать ребёнка: Попкова Татьяна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1798

Дочь: Голубцова Пелагея

Мать ребёнка: Попкова Татьяна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1799

Дочь: Перехватова Матюнкова Марфа

Мать ребёнка: Попкова Татьяна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1801

Дочь: Антипина Настасья

Мать ребёнка: Попкова Татьяна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
29.01.1804

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Попкова Татьяна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1807

Сын: Попковъ Василий

Мать ребёнка: Попкова Татьяна

Рождение ребёнка
04.06.1811

Дочь: Мамыкина Федосья

Мать ребёнка: Попкова Татьяна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Попкова Татьяна

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