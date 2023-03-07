Попковъ Андрей
Место рождения
Дата рождения1773
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773
Отец: Попковъ Иванъ
Мать: Попкова Катерина
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Юрина Настасья
Мать ребёнка: Попкова Татьяна
Рождение ребёнка
1798
Дочь: Голубцова Пелагея
Мать ребёнка: Попкова Татьяна
Рождение ребёнка
1799
Дочь: Перехватова Матюнкова Марфа
Мать ребёнка: Попкова Татьяна
Рождение ребёнка
1801
Дочь: Антипина Настасья
Мать ребёнка: Попкова Татьяна
Рождение ребёнка
29.01.1804
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Попкова Татьяна
Рождение ребёнка
1807
Сын: Попковъ Василий
Мать ребёнка: Попкова Татьяна
Рождение ребёнка
04.06.1811
Дочь: Мамыкина Федосья
Мать ребёнка: Попкова Татьяна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Попкова Татьяна