Антипина (Попкова) Настасья
Место рождения
Дата рождения1801
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Отец: Попковъ Андрей
Мать: Попкова Татьяна
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Валявина Агаѳія
Отец ребёнка: Антипинъ Андрей
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Григорьева Марина
Отец ребёнка: Антипинъ Андрей
Рождение ребёнка
09.02.1835
Сын: Антипинъ Никифоръ
Отец ребёнка: Антипинъ Андрей
Рождение ребёнка
05.10.1837
Дочь: Белкова Евлампія
Отец ребёнка: Антипинъ Андрей
Рождение ребёнка
19.11.1840
Сын: Антипинъ Меркурій
Отец ребёнка: Антипинъ Андрей
Рождение ребёнка
01.07.1843
Сын: Антипинъ Аѳонасій
Отец ребёнка: Антипинъ Андрей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Антипинъ Андрей