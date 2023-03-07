Антипина (Попкова) Настасья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антипина (Попкова) Настасья

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1801

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: Попковъ Андрей

Мать: Попкова Татьяна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Валявина Агаѳія

Отец ребёнка: Антипинъ Андрей

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Григорьева Марина

Отец ребёнка: Антипинъ Андрей

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.02.1835

Сын: Антипинъ Никифоръ

Отец ребёнка: Антипинъ Андрей

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.10.1837

Дочь: Белкова Евлампія

Отец ребёнка: Антипинъ Андрей

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.11.1840

Сын: Антипинъ Меркурій

Отец ребёнка: Антипинъ Андрей

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.07.1843

Сын: Антипинъ Аѳонасій

Отец ребёнка: Антипинъ Андрей

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Антипинъ Андрей

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