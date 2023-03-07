Антипинъ Аѳонасій — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнтипинъ Аѳонасій

Антипинъ Аѳонасій

avatar

Место рождения

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

01.07.1843

Дата смерти

15.04.1911

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1843

Отец: Антипинъ Андрей

Мать: Антипина Настасья

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
24.01.1862

Жена: Антипина Васса

Рождение ребёнка
09.12.1862

Дочь: Кофейникова Анна

Мать ребёнка: Антипина Васса

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.02.1865

Сын: Антипинъ Иванъ

Мать ребёнка: Антипина Васса

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1868

Дочь: Аксинья

Мать ребёнка: Антипина Васса

Смерть
15.04.1911
Чукари-Ивановка, Кувандыкский, Оренбургская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close