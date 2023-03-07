Антипинъ Аѳонасій
Место рождения
Дата рождения01.07.1843
Дата смерти15.04.1911
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1843
Отец: Антипинъ Андрей
Мать: Антипина Настасья
Бракосочетание
24.01.1862
Жена: Антипина Васса
Рождение ребёнка
09.12.1862
Дочь: Кофейникова Анна
Мать ребёнка: Антипина Васса
Рождение ребёнка
22.02.1865
Сын: Антипинъ Иванъ
Мать ребёнка: Антипина Васса
Рождение ребёнка
1868
Дочь: Аксинья
Мать ребёнка: Антипина Васса
Смерть
15.04.1911
Чукари-Ивановка, Кувандыкский, Оренбургская область