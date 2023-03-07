Валявина (Антипина) Агаѳія
Место рождения
Дата рождения1830
Дата смерти18.11.1911
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: Антипинъ Андрей
Мать: Антипина Настасья
Бракосочетание
24.01.1858
Муж: Валявинъ Корнилій
Рождение ребёнка
03.10.1862
Сын: Валявинъ Сергей
Отец ребёнка: Валявинъ Корнилій
Смерть
18.11.1911
Чукари-Ивановка, Кувандыкский, Оренбургская область
Причина смерти: отъ старости