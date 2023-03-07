Валявина (Антипина) Агаѳія — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Валявина (Антипина) Агаѳія

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Место рождения

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1830

Дата смерти

18.11.1911

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Антипинъ Андрей

Мать: Антипина Настасья

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
24.01.1858

Муж: Валявинъ Корнилій

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.10.1862

Сын: Валявинъ Сергей

Отец ребёнка: Валявинъ Корнилій

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
18.11.1911
Чукари-Ивановка, Кувандыкский, Оренбургская область
Причина смерти: отъ старости
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