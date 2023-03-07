Крыгина (Попкова) Федосья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крыгина (Попкова) Федосья

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1782

Дата смерти

28.03.1848

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782

Отец: Попковъ Иванъ

Мать: Попкова Катерина

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
23.01.1799

Муж: Крыгинъ Антонъ

Рождение ребёнка
04.08.1800

Дочь: Емельянова Авдотья

Отец ребёнка: Крыгинъ Антонъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.06.1802

Сын: Крыгинъ Федоръ

Отец ребёнка: Крыгинъ Антонъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.01.1804

Дочь: Сычева Татьяна

Отец ребёнка: Крыгинъ Антонъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1806

Дочь: Клюева Марина

Отец ребёнка: Крыгинъ Антонъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.03.1808

Дочь: Любимова Дарья

Отец ребёнка: Крыгинъ Антонъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
28.03.1848
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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