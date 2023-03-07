Крыгина (Попкова) Федосья
Место рождения
Дата рождения1782
Дата смерти28.03.1848
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782
Отец: Попковъ Иванъ
Мать: Попкова Катерина
Бракосочетание
23.01.1799
Муж: Крыгинъ Антонъ
Рождение ребёнка
04.08.1800
Дочь: Емельянова Авдотья
Отец ребёнка: Крыгинъ Антонъ
Рождение ребёнка
11.06.1802
Сын: Крыгинъ Федоръ
Отец ребёнка: Крыгинъ Антонъ
Рождение ребёнка
09.01.1804
Дочь: Сычева Татьяна
Отец ребёнка: Крыгинъ Антонъ
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Клюева Марина
Отец ребёнка: Крыгинъ Антонъ
Рождение ребёнка
06.03.1808
Дочь: Любимова Дарья
Отец ребёнка: Крыгинъ Антонъ
Смерть
28.03.1848