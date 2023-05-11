Крыгинъ Антонъ
Место рождения
Дата рождения1782
Дата смерти27.07.1853
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782
Отец: Крыгинъ Иванъ
Мать: Крыгина Анна
Бракосочетание
23.01.1799
Жена: Крыгина Федосья
Рождение ребёнка
04.08.1800
Дочь: Емельянова Авдотья
Мать ребёнка: Крыгина Федосья
Рождение ребёнка
11.06.1802
Сын: Крыгинъ Федоръ
Мать ребёнка: Крыгина Федосья
Рождение ребёнка
09.01.1804
Дочь: Сычева Татьяна
Мать ребёнка: Крыгина Федосья
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Клюева Марина
Мать ребёнка: Крыгина Федосья
Рождение ребёнка
06.03.1808
Дочь: Любимова Дарья
Мать ребёнка: Крыгина Федосья
Смерть
27.07.1853