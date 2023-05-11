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Крыгинъ Антонъ

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1782

Дата смерти

27.07.1853

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782

Отец: Крыгинъ Иванъ

Мать: Крыгина Анна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
23.01.1799

Жена: Крыгина Федосья

Рождение ребёнка
04.08.1800

Дочь: Емельянова Авдотья

Мать ребёнка: Крыгина Федосья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.06.1802

Сын: Крыгинъ Федоръ

Мать ребёнка: Крыгина Федосья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.01.1804

Дочь: Сычева Татьяна

Мать ребёнка: Крыгина Федосья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1806

Дочь: Клюева Марина

Мать ребёнка: Крыгина Федосья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.03.1808

Дочь: Любимова Дарья

Мать ребёнка: Крыгина Федосья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
27.07.1853
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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