Кулакова (Попкова) Марфа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кулакова (Попкова) Марфа

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1791

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: Попковъ Василей

Мать: Попкова Авдотья

Бракосочетание
25.01.1814

Муж: Кулаковъ Степанъ

Рождение ребёнка
16.01.1815

Дочь: Кулакова Татьяна

Отец ребёнка: Кулаковъ Степанъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.01.1818

Сын: Кулаковъ Петръ

Отец ребёнка: Кулаковъ Степанъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.05.1820

Сын: Кулаковъ Михаилъ

Отец ребёнка: Кулаковъ Степанъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1821

Дочь: Колкотина Акулина

Отец ребёнка: Кулаковъ Степанъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Фекла

Отец ребёнка: Незак.

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Незак.

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