Кулакова (Попкова) Марфа
Место рожденияНе указано
Дата рождения1791
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Отец: Попковъ Василей
Мать: Попкова Авдотья
Бракосочетание
25.01.1814
Муж: Кулаковъ Степанъ
Рождение ребёнка
16.01.1815
Дочь: Кулакова Татьяна
Отец ребёнка: Кулаковъ Степанъ
Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.01.1818
Сын: Кулаковъ Петръ
Отец ребёнка: Кулаковъ Степанъ
Рождение ребёнка
24.05.1820
Сын: Кулаковъ Михаилъ
Отец ребёнка: Кулаковъ Степанъ
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Колкотина Акулина
Отец ребёнка: Кулаковъ Степанъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Незак.