село Петровка, село Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019) — Familio

Петровка

Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Оренбургская губерния, Орский уезд
717Петровка (Мукаила, Нукайло, Нугайлы), д. вл.при рч. Нукайке.200160162381380Часовня.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Оренбургская губерния, Орский уезд, Преображенская волость
503. Петровка (Нукайла), деревня бывшая владельческая, при речках Кибань-Боке и Нукайле, дворов 157, жителей 896, часовня, 2 лавки

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Башкортостан, Зилаирский район
524729Петровкасело52°21'00"57°26'00"N-40-127

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Башкортостан, Зилаирский муниципальный район, Сельское поселение Зилаирский сельсовет
80627416106с Петровкасело
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