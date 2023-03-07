Колкотина (Кулакова) Акулина
Место рождения
Дата рождения1821
Дата смерти10.06.1901
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: Кулаковъ Степанъ
Мать: Кулакова Марфа
Бракосочетание
04.02.1845
Муж: Колкотинъ Григорий
Рождение ребёнка
02.12.1845
Сын: Колкотинъ Георгий
Отец ребёнка: Колкотинъ Григорий
Рождение ребёнка
20.08.1847
Дочь: Колкотина Наталья
Отец ребёнка: Колкотинъ Григорий
Смерть
10.06.1901
Причина смерти: Отъ горячки