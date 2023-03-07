Колкотина (Кулакова) Акулина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКолкотина (Кулакова) Акулина

Колкотина (Кулакова) Акулина

avatar

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1821

Дата смерти

10.06.1901

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: Кулаковъ Степанъ

Мать: Кулакова Марфа

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
04.02.1845

Муж: Колкотинъ Григорий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.12.1845

Сын: Колкотинъ Георгий

Отец ребёнка: Колкотинъ Григорий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.08.1847

Дочь: Колкотина Наталья

Отец ребёнка: Колкотинъ Григорий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
10.06.1901
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: Отъ горячки
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close