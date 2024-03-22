Миногина (Попкова) Агрофена
Место рождения
Дата рождения1802
Дата смерти17.01.1874
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: Попковъ Василей
Мать: Попкова Авдотья
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Любовь
Отец ребёнка: Миногинъ Андреянъ
Рождение ребёнка
1832
Сын: Миногинъ Поликарпъ
Отец ребёнка: Миногинъ Андреянъ
Рождение ребёнка
03.02.1835
Сын: Миногинъ Василий
Отец ребёнка: Миногинъ Андреянъ
Рождение ребёнка
02.02.1836
Сын: Миногинъ Авксентий
Отец ребёнка: Миногинъ Андреянъ
Рождение ребёнка
13.09.1837
Сын: Миногинъ Никандръ
Отец ребёнка: Миногинъ Андреянъ
Рождение ребёнка
17.10.1839
Сын: Миногинъ Яковъ
Отец ребёнка: Миногинъ Андреянъ
Рождение ребёнка
29.10.1840
Дочь: Прасковья
Отец ребёнка: Миногинъ Андреянъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Миногинъ Андреянъ
Смерть
17.01.1874
Причина смерти: Отъ удушья