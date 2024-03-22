Миногина (Попкова) Агрофена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Миногина (Попкова) Агрофена

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1802

Дата смерти

17.01.1874

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: Попковъ Василей

Мать: Попкова Авдотья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Любовь

Отец ребёнка: Миногинъ Андреянъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1832

Сын: Миногинъ Поликарпъ

Отец ребёнка: Миногинъ Андреянъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.02.1835

Сын: Миногинъ Василий

Отец ребёнка: Миногинъ Андреянъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.02.1836

Сын: Миногинъ Авксентий

Отец ребёнка: Миногинъ Андреянъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.09.1837

Сын: Миногинъ Никандръ

Отец ребёнка: Миногинъ Андреянъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.10.1839

Сын: Миногинъ Яковъ

Отец ребёнка: Миногинъ Андреянъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
29.10.1840

Дочь: Прасковья

Отец ребёнка: Миногинъ Андреянъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Миногинъ Андреянъ

Смерть
17.01.1874
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: Отъ удушья
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