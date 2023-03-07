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Миногинъ Андреянъ

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1804

Дата смерти

18.03.1876

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: Миногинъ Василий

Мать: Миногина Наталья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Любовь

Мать ребёнка: Миногина Агрофена

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1832

Сын: Миногинъ Поликарпъ

Мать ребёнка: Миногина Агрофена

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.02.1835

Сын: Миногинъ Василий

Мать ребёнка: Миногина Агрофена

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.02.1836

Сын: Миногинъ Авксентий

Мать ребёнка: Миногина Агрофена

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.09.1837

Сын: Миногинъ Никандръ

Мать ребёнка: Миногина Агрофена

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.10.1839

Сын: Миногинъ Яковъ

Мать ребёнка: Миногина Агрофена

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
29.10.1840

Дочь: Прасковья

Мать ребёнка: Миногина Агрофена

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Миногина Агрофена

Смерть
18.03.1876
Саратов, город Саратов, Саратовская область
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