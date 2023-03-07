Миногинъ Андреянъ
Место рождения
Дата рождения1804
Дата смерти18.03.1876
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: Миногинъ Василий
Мать: Миногина Наталья
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Любовь
Мать ребёнка: Миногина Агрофена
Рождение ребёнка
1832
Сын: Миногинъ Поликарпъ
Мать ребёнка: Миногина Агрофена
Рождение ребёнка
03.02.1835
Сын: Миногинъ Василий
Мать ребёнка: Миногина Агрофена
Рождение ребёнка
02.02.1836
Сын: Миногинъ Авксентий
Мать ребёнка: Миногина Агрофена
Рождение ребёнка
13.09.1837
Сын: Миногинъ Никандръ
Мать ребёнка: Миногина Агрофена
Рождение ребёнка
17.10.1839
Сын: Миногинъ Яковъ
Мать ребёнка: Миногина Агрофена
Рождение ребёнка
29.10.1840
Дочь: Прасковья
Мать ребёнка: Миногина Агрофена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Миногина Агрофена
Смерть
18.03.1876
Саратов, город Саратов, Саратовская область