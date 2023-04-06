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Миногина (Мухина) Наталья

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1776

Дата смерти

24.08.1849

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: Мухинъ Логинъ

Мать: Мухина Ирина Акинфеева

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1798

Дочь: Перехватова Фекла

Отец ребёнка: Миногинъ Василий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.10.1800

Сын: Миногинъ Степанъ

Отец ребёнка: Миногинъ Василий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1804

Сын: Миногинъ Андреянъ

Отец ребёнка: Миногинъ Василий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.01.1808

Сын: Миногинъ Иванъ

Отец ребёнка: Миногинъ Василий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
24.08.1849
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
13.01.1896

Муж: Миногинъ Василий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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