Миногина (Мухина) Наталья
Место рождения
Дата рождения1776
Дата смерти24.08.1849
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776
Отец: Мухинъ Логинъ
Мать: Мухина Ирина Акинфеева
Рождение ребёнка
1798
Дочь: Перехватова Фекла
Отец ребёнка: Миногинъ Василий
Рождение ребёнка
27.10.1800
Сын: Миногинъ Степанъ
Отец ребёнка: Миногинъ Василий
Рождение ребёнка
1804
Сын: Миногинъ Андреянъ
Отец ребёнка: Миногинъ Василий
Рождение ребёнка
06.01.1808
Сын: Миногинъ Иванъ
Отец ребёнка: Миногинъ Василий
Смерть
24.08.1849
Бракосочетание
13.01.1896
Муж: Миногинъ Василий