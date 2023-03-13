Мухина Ирина Акинфеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мухина Ирина Акинфеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1754

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1751 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1776

Дочь: Миногина Наталья

Отец ребёнка: Мухинъ Логинъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1777

Сын: Мухинъ Иванъ

Отец ребёнка: Мухинъ Логинъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1780

Сын: Мухинъ Федоръ

Отец ребёнка: Мухинъ Логинъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1782

Сын: Мухинъ Николай

Отец ребёнка: Мухинъ Логинъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.07.1784

Сын: Мухинъ Гавриилъ

Отец ребёнка: Мухинъ Логинъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.09.1785

Дочь: Мухина Софья

Отец ребёнка: Мухинъ Логинъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1786

Дочь: Мухина Надежда

Отец ребёнка: Мухинъ Логинъ

Рождение ребёнка
05.09.1788

Дочь: Колкотина Анна

Отец ребёнка: Мухинъ Логинъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1793

Дочь: Авдотья

Отец ребёнка: Мухинъ Логинъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мухинъ Логинъ

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