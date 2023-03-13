Мухина Ирина Акинфеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1754
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Миногина Наталья
Отец ребёнка: Мухинъ Логинъ
Рождение ребёнка
1777
Сын: Мухинъ Иванъ
Отец ребёнка: Мухинъ Логинъ
Рождение ребёнка
1780
Сын: Мухинъ Федоръ
Отец ребёнка: Мухинъ Логинъ
Рождение ребёнка
1782
Сын: Мухинъ Николай
Отец ребёнка: Мухинъ Логинъ
Рождение ребёнка
10.07.1784
Сын: Мухинъ Гавриилъ
Отец ребёнка: Мухинъ Логинъ
Рождение ребёнка
13.09.1785
Дочь: Мухина Софья
Отец ребёнка: Мухинъ Логинъ
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Мухина Надежда
Отец ребёнка: Мухинъ Логинъ
Рождение ребёнка
05.09.1788
Дочь: Колкотина Анна
Отец ребёнка: Мухинъ Логинъ
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Авдотья
Отец ребёнка: Мухинъ Логинъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мухинъ Логинъ