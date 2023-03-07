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Мухинъ Иванъ

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1777

Дата смерти

04.04.1858

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777

Отец: Мухинъ Логинъ

Мать: Мухина Ирина Акинфеева

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
05.02.1794

Жена: Мухина Настасья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1795

Дочь: Бычкова Пелагея

Мать ребёнка: Мухина Настасья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1798

Дочь: Валявина Ирина

Мать ребёнка: Мухина Настасья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
11.05.1802

Жена: Мухина Василиса

Рождение ребёнка
1802

Сын: Мухинъ Яковъ

Мать ребёнка: Мухина Настасья

Рождение ребёнка
18.11.1804

Дочь: Катерина

Мать ребёнка: Мухина Василиса

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1806

Дочь: Зоркова Акулина

Мать ребёнка: Мухина Василиса

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.05.1810

Дочь: Ирина

Мать ребёнка: Мухина Василиса

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.06.1813

Дочь: Щелокова Агрофена

Мать ребёнка: Мухина Василиса

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.03.1817

Сын: Мухинъ Гаврила

Мать ребёнка: Мухина Василиса

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
04.04.1858
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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