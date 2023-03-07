Мухинъ Иванъ
Место рождения
Дата рождения1777
Дата смерти04.04.1858
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777
Отец: Мухинъ Логинъ
Мать: Мухина Ирина Акинфеева
Бракосочетание
05.02.1794
Жена: Мухина Настасья
Рождение ребёнка
1795
Дочь: Бычкова Пелагея
Мать ребёнка: Мухина Настасья
Рождение ребёнка
1798
Дочь: Валявина Ирина
Мать ребёнка: Мухина Настасья
Бракосочетание
11.05.1802
Жена: Мухина Василиса
Рождение ребёнка
1802
Сын: Мухинъ Яковъ
Мать ребёнка: Мухина Настасья
Рождение ребёнка
18.11.1804
Дочь: Катерина
Мать ребёнка: Мухина Василиса
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Зоркова Акулина
Мать ребёнка: Мухина Василиса
Рождение ребёнка
05.05.1810
Дочь: Ирина
Мать ребёнка: Мухина Василиса
Рождение ребёнка
18.06.1813
Дочь: Щелокова Агрофена
Мать ребёнка: Мухина Василиса
Рождение ребёнка
26.03.1817
Сын: Мухинъ Гаврила
Мать ребёнка: Мухина Василиса
Смерть
04.04.1858