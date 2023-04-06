Мухина (Перехватова) Настасья
Место рождения
Дата рождения1775
Дата смерти13.01.1802
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775
Отец: Перехватовъ Василей
Мать: Перехватова Прасковья
Бракосочетание
05.02.1794
Муж: Мухинъ Иванъ
Рождение ребёнка
1795
Дочь: Бычкова Пелагея
Отец ребёнка: Мухинъ Иванъ
Рождение ребёнка
1798
Дочь: Валявина Ирина
Отец ребёнка: Мухинъ Иванъ
Смерть
13.01.1802
Рождение ребёнка
1802
Сын: Мухинъ Яковъ
Отец ребёнка: Мухинъ Иванъ