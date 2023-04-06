Мухина (Перехватова) Настасья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мухина (Перехватова) Настасья

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1775

Дата смерти

13.01.1802

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: Перехватовъ Василей

Мать: Перехватова Прасковья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
05.02.1794

Муж: Мухинъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1795

Дочь: Бычкова Пелагея

Отец ребёнка: Мухинъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1798

Дочь: Валявина Ирина

Отец ребёнка: Мухинъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
13.01.1802
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1802

Сын: Мухинъ Яковъ

Отец ребёнка: Мухинъ Иванъ

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