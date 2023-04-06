Бычкова (Мухина) Пелагея
Место рождения
Дата рождения1795
Дата смерти08.12.1862
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795
Отец: Мухинъ Иванъ
Мать: Мухина Настасья
Рождение ребёнка
14.11.1814
Сын: Бычковъ Матвей
Отец ребёнка: Бычковъ Гаврила
Рождение ребёнка
07.05.1816
Сын: Бычковъ Иванъ
Отец ребёнка: Бычковъ Гаврила
Рождение ребёнка
1816
Сын: Бычковъ Тимофей
Отец ребёнка: Бычковъ Гаврила
Рождение ребёнка
12.06.1817
Сын: Бычковъ Петръ
Отец ребёнка: Бычковъ Гаврила
Рождение ребёнка
24.10.1821
Дочь: Ерастова Настасья
Отец ребёнка: Бычковъ Гаврила
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Мамыкина Фекла
Отец ребёнка: Бычковъ Гаврила
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Перехватова Анна
Отец ребёнка: Бычковъ Гаврила
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бычковъ Гаврила
Смерть
08.12.1862