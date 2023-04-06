Бычкова (Мухина) Пелагея — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бычкова (Мухина) Пелагея

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1795

Дата смерти

08.12.1862

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: Мухинъ Иванъ

Мать: Мухина Настасья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.11.1814

Сын: Бычковъ Матвей

Отец ребёнка: Бычковъ Гаврила

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.05.1816

Сын: Бычковъ Иванъ

Отец ребёнка: Бычковъ Гаврила

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1816

Сын: Бычковъ Тимофей

Отец ребёнка: Бычковъ Гаврила

Рождение ребёнка
12.06.1817

Сын: Бычковъ Петръ

Отец ребёнка: Бычковъ Гаврила

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.10.1821

Дочь: Ерастова Настасья

Отец ребёнка: Бычковъ Гаврила

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1825

Дочь: Мамыкина Фекла

Отец ребёнка: Бычковъ Гаврила

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Перехватова Анна

Отец ребёнка: Бычковъ Гаврила

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бычковъ Гаврила

Смерть
08.12.1862
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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