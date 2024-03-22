Мамыкина (Бычкова) Фекла
Место рождения
Дата рождения1825
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: Бычковъ Гаврила
Мать: Бычкова Пелагея
Рождение ребёнка
26.09.1844
Бракосочетание
14.01.1845
Муж: Мамыкинъ Степанъ
Рождение ребёнка
25.02.1847
Сын: Мамыкинъ Василий
Отец ребёнка: Мамыкинъ Степанъ
Рождение ребёнка
24.12.1848
Дочь: Мамыкина Евгения
Отец ребёнка: Мамыкинъ Степанъ
Рождение ребёнка
01.09.1850
Сын: Мамыкинъ Семенъ
Отец ребёнка: Мамыкинъ Степанъ
Рождение ребёнка
02.01.1853
Дочь: Назарова Анастасия
Отец ребёнка: Мамыкинъ Степанъ
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Трубникова Марфа
Отец ребёнка: Мамыкинъ Степанъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: ?