Мамыкина (Бычкова) Фекла — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мамыкина (Бычкова) Фекла

Место рождения

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1825

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Бычковъ Гаврила

Мать: Бычкова Пелагея

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.09.1844

Дочь: Устинья

Отец ребёнка: ?

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
14.01.1845

Муж: Мамыкинъ Степанъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.02.1847

Сын: Мамыкинъ Василий

Отец ребёнка: Мамыкинъ Степанъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.12.1848

Дочь: Мамыкина Евгения

Отец ребёнка: Мамыкинъ Степанъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.09.1850

Сын: Мамыкинъ Семенъ

Отец ребёнка: Мамыкинъ Степанъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.01.1853

Дочь: Назарова Анастасия

Отец ребёнка: Мамыкинъ Степанъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Трубникова Марфа

Отец ребёнка: Мамыкинъ Степанъ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: ?

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