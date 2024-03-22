Мамыкинъ Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМамыкинъ Василий

Мамыкинъ Василий

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

25.02.1847

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1847

Отец: Мамыкинъ Степанъ

Мать: Мамыкина Фекла

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
08.11.1864

Жена: Мамыкина Александра

Рождение ребёнка
28.12.1873

Сын: Мамыкинъ Василий

Мать ребёнка: Мамыкина Александра

Рождение ребёнка
08.03.1876

Дочь: Дарья

Мать ребёнка: Мамыкина Александра

Каликинской волости
Рождение ребёнка
29.05.1879

Сын: Мамыкинъ Георгий

Мать ребёнка: Мамыкина Александра

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1882

Дочь: Шухлина Евдокия

Мать ребёнка: Мамыкина Александра

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close