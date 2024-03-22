Мамыкинъ Василий
Место рождения
Дата рождения25.02.1847
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1847
Отец: Мамыкинъ Степанъ
Мать: Мамыкина Фекла
Бракосочетание
08.11.1864
Жена: Мамыкина Александра
Рождение ребёнка
28.12.1873
Сын: Мамыкинъ Василий
Мать ребёнка: Мамыкина Александра
Рождение ребёнка
08.03.1876
Дочь: Дарья
Мать ребёнка: Мамыкина Александра
Каликинской волости
Рождение ребёнка
29.05.1879
Сын: Мамыкинъ Георгий
Мать ребёнка: Мамыкина Александра
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Шухлина Евдокия
Мать ребёнка: Мамыкина Александра