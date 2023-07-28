Перехватова (Бычкова) Анна
Место рождения
Дата рождения1831
Дата смерти06.08.1859
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: Бычковъ Гаврила
Мать: Бычкова Пелагея
Бракосочетание
29.01.1851
Муж: Перехватовъ Федоръ
Рождение ребёнка
25.07.1858
Сын: Перехватовъ Степанъ
Отец ребёнка: Перехватовъ Федоръ
Рождение ребёнка
05.08.1859
Дочь: Наталья
Отец ребёнка: Перехватовъ Федоръ
Смерть
06.08.1859