Перехватова (Бычкова) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Перехватова (Бычкова) Анна

Место рождения

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1831

Дата смерти

06.08.1859

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: Бычковъ Гаврила

Мать: Бычкова Пелагея

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
29.01.1851

Муж: Перехватовъ Федоръ

Рождение ребёнка
25.07.1858

Сын: Перехватовъ Степанъ

Отец ребёнка: Перехватовъ Федоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.08.1859

Дочь: Наталья

Отец ребёнка: Перехватовъ Федоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
06.08.1859
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан