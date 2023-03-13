Перехватовъ Федоръ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1831
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: Перехватовъ Ефимъ
Мать: Перехватова Федосья
Бракосочетание
29.01.1851
Жена: Перехватова Анна
Рождение ребёнка
25.07.1858
Сын: Перехватовъ Степанъ
Мать ребёнка: Перехватова Анна
Рождение ребёнка
05.08.1859
Дочь: Наталья
Мать ребёнка: Перехватова Анна
Бракосочетание
01.11.1859
Жена: Перехватова Марфа
Рождение ребёнка
03.11.1862
Сын: Перехватовъ Никандръ
Мать ребёнка: Перехватова Марфа
Смерть
Неизвестно