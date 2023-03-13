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Перехватовъ Федоръ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: Перехватовъ Ефимъ

Мать: Перехватова Федосья

Бракосочетание
29.01.1851

Жена: Перехватова Анна

Рождение ребёнка
25.07.1858

Сын: Перехватовъ Степанъ

Мать ребёнка: Перехватова Анна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.08.1859

Дочь: Наталья

Мать ребёнка: Перехватова Анна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
01.11.1859

Жена: Перехватова Марфа

Рождение ребёнка
03.11.1862

Сын: Перехватовъ Никандръ

Мать ребёнка: Перехватова Марфа

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно
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