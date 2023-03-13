Перехватова Федосья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПерехватова Федосья

Перехватова Федосья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1799

Дата смерти

?.10.1835

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: Иванъ

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1828

Дочь: Базлова Стефанида

Отец ребёнка: Перехватовъ Ефимъ

Рождение ребёнка
1831

Сын: Перехватовъ Федоръ

Отец ребёнка: Перехватовъ Ефимъ

Рождение ребёнка
?.11.1834

Сын: Перехватовъ Степанъ

Отец ребёнка: Перехватовъ Ефимъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Перехватовъ Ефимъ

Смерть
?.10.1835
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close