Перехватова Федосья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1799
Дата смерти?.10.1835
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: Иванъ
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Базлова Стефанида
Отец ребёнка: Перехватовъ Ефимъ
Рождение ребёнка
1831
Сын: Перехватовъ Федоръ
Отец ребёнка: Перехватовъ Ефимъ
Рождение ребёнка
?.11.1834
Сын: Перехватовъ Степанъ
Отец ребёнка: Перехватовъ Ефимъ
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Перехватовъ Ефимъ
Смерть
?.10.1835