Мухина (Латышова) Василиса
Место рождения
Дата рождения1786
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец: Латышевъ Никифоръ
Мать: Латышева Домна
Бракосочетание
11.05.1802
Муж: Мухинъ Иванъ
Рождение ребёнка
18.11.1804
Дочь: Катерина
Отец ребёнка: Мухинъ Иванъ
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Зоркова Акулина
Отец ребёнка: Мухинъ Иванъ
Рождение ребёнка
05.05.1810
Дочь: Ирина
Отец ребёнка: Мухинъ Иванъ
Рождение ребёнка
18.06.1813
Дочь: Щелокова Агрофена
Отец ребёнка: Мухинъ Иванъ
Рождение ребёнка
26.03.1817
Сын: Мухинъ Гаврила
Отец ребёнка: Мухинъ Иванъ