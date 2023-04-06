Мухина (Латышова) Василиса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мухина (Латышова) Василиса

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1786

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: Латышевъ Никифоръ

Мать: Латышева Домна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
11.05.1802

Муж: Мухинъ Иванъ

Рождение ребёнка
18.11.1804

Дочь: Катерина

Отец ребёнка: Мухинъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1806

Дочь: Зоркова Акулина

Отец ребёнка: Мухинъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.05.1810

Дочь: Ирина

Отец ребёнка: Мухинъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.06.1813

Дочь: Щелокова Агрофена

Отец ребёнка: Мухинъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.03.1817

Сын: Мухинъ Гаврила

Отец ребёнка: Мухинъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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