Латышева (Любимова) Домна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1742
Дата смерти02.08.1808
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742
Отец: Любимовъ Федотъ
Мать: Любимова Ирина Андреева
Рождение ребёнка
1768
Дочь: Варганова Алена
Отец ребёнка: Латышевъ Никифоръ
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Сударчикова Катерина
Отец ребёнка: Латышевъ Никифоръ
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Гордеева Агрофена
Отец ребёнка: Латышевъ Никифоръ
Рождение ребёнка
1779
Сын: Латышевъ Лаврентий
Отец ребёнка: Латышевъ Никифоръ
Рождение ребёнка
1781
Сын: Латышевъ Андреянъ
Отец ребёнка: Латышевъ Никифоръ
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Мухина Василиса
Отец ребёнка: Латышевъ Никифоръ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Латышевъ Никифоръ
Смерть
02.08.1808