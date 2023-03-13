Латышева (Любимова) Домна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Латышева (Любимова) Домна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1742

Дата смерти

02.08.1808

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742

Отец: Любимовъ Федотъ

Мать: Любимова Ирина Андреева

Рождение ребёнка
1768

Дочь: Варганова Алена

Отец ребёнка: Латышевъ Никифоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1772

Дочь: Сударчикова Катерина

Отец ребёнка: Латышевъ Никифоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1775

Дочь: Гордеева Агрофена

Отец ребёнка: Латышевъ Никифоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1779

Сын: Латышевъ Лаврентий

Отец ребёнка: Латышевъ Никифоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1781

Сын: Латышевъ Андреянъ

Отец ребёнка: Латышевъ Никифоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1786

Дочь: Мухина Василиса

Отец ребёнка: Латышевъ Никифоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Латышевъ Никифоръ

Смерть
02.08.1808
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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