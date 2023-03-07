Любимовъ Федотъ
Место рождения
Дата рождения1712
Дата смерти20.12.1785
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712
Отец: Любимовъ Семенъ
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1740
Сын: Любимовъ Иванъ
Мать ребёнка: Любимова Ирина Андреева
Рождение ребёнка
1742
Дочь: Латышева Домна
Мать ребёнка: Любимова Ирина Андреева
Рождение ребёнка
1747
Дочь: Шерстнева Маланья
Мать ребёнка: Любимова Ирина Андреева
Рождение ребёнка
1751
Дочь: Карташова Марья
Мать ребёнка: Любимова Ирина Андреева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Любимова Ирина Андреева
Смерть
20.12.1785
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан