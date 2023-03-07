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Любимовъ Федотъ

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Место рождения

Жемковка, Карсунский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

1712

Дата смерти

20.12.1785

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712

Отец: Любимовъ Семенъ

Мать: не указана

Жемковка, Карсунский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1740

Сын: Любимовъ Иванъ

Мать ребёнка: Любимова Ирина Андреева

Жемковка, Карсунский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1742

Дочь: Латышева Домна

Мать ребёнка: Любимова Ирина Андреева

Рождение ребёнка
1747

Дочь: Шерстнева Маланья

Мать ребёнка: Любимова Ирина Андреева

Жемковка, Карсунский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1751

Дочь: Карташова Марья

Мать ребёнка: Любимова Ирина Андреева

Жемковка, Карсунский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Любимова Ирина Андреева

Смерть
20.12.1785
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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