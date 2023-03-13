Любимова Ирина Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Любимова Ирина Андреева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1713

Дата смерти

1791

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1713

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1740

Сын: Любимовъ Иванъ

Отец ребёнка: Любимовъ Федотъ

Жемковка, Карсунский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1742

Дочь: Латышева Домна

Отец ребёнка: Любимовъ Федотъ

Рождение ребёнка
1747

Дочь: Шерстнева Маланья

Отец ребёнка: Любимовъ Федотъ

Жемковка, Карсунский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1751

Дочь: Карташова Марья

Отец ребёнка: Любимовъ Федотъ

Жемковка, Карсунский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Любимовъ Федотъ

Смерть
1791
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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