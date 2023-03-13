Любимова Ирина Андреева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1713
Дата смерти1791
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1713
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1740
Сын: Любимовъ Иванъ
Отец ребёнка: Любимовъ Федотъ
Рождение ребёнка
1742
Дочь: Латышева Домна
Отец ребёнка: Любимовъ Федотъ
Рождение ребёнка
1747
Дочь: Шерстнева Маланья
Отец ребёнка: Любимовъ Федотъ
Рождение ребёнка
1751
Дочь: Карташова Марья
Отец ребёнка: Любимовъ Федотъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Любимовъ Федотъ
Смерть
1791
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан