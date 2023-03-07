Зоркова (Мухина) Акулина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зоркова (Мухина) Акулина

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1806

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: Мухинъ Иванъ

Мать: Мухина Василиса

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Кувшинова Васса

Отец ребёнка: Зорковъ Григорий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.11.1834

Дочь: Матвеева Стефанида

Отец ребёнка: Зорковъ Григорий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.02.1837

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Зорковъ Григорий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.01.1839

Дочь: Попкова Ксения

Отец ребёнка: Зорковъ Григорий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.01.1841

Сын: Зорковъ Василий

Отец ребёнка: Зорковъ Григорий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.09.1844

Дочь: Филатова Любовь

Отец ребёнка: Зорковъ Григорий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зорковъ Григорий

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