Зоркова (Мухина) Акулина
Место рождения
Дата рождения1806
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: Мухинъ Иванъ
Мать: Мухина Василиса
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Кувшинова Васса
Отец ребёнка: Зорковъ Григорий
Рождение ребёнка
11.11.1834
Дочь: Матвеева Стефанида
Отец ребёнка: Зорковъ Григорий
Рождение ребёнка
01.02.1837
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Зорковъ Григорий
Рождение ребёнка
21.01.1839
Дочь: Попкова Ксения
Отец ребёнка: Зорковъ Григорий
Рождение ребёнка
10.01.1841
Сын: Зорковъ Василий
Отец ребёнка: Зорковъ Григорий
Рождение ребёнка
23.09.1844
Дочь: Филатова Любовь
Отец ребёнка: Зорковъ Григорий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Зорковъ Григорий