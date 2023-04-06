Мухинъ Николай
Место рождения
Дата рождения1782
Дата смерти09.04.1842
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782
Отец: Мухинъ Логинъ
Мать: Мухина Ирина Акинфеева
Рождение ребёнка
25.08.1802
Сын: Мухинъ Иванъ
Мать ребёнка: Мухина Авдотья
Рождение ребёнка
1804
Сын: Мухинъ Ларионъ
Мать ребёнка: Мухина Авдотья
Рождение ребёнка
1807
Дочь: Назарова Матрена
Мать ребёнка: Мухина Авдотья
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Анисья
Мать ребёнка: Мухина Авдотья
Работа или профессия
1842
Служитель
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мухина Авдотья
Смерть
09.04.1842