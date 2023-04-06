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Мухинъ Николай

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1782

Дата смерти

09.04.1842

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782

Отец: Мухинъ Логинъ

Мать: Мухина Ирина Акинфеева

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.08.1802

Сын: Мухинъ Иванъ

Мать ребёнка: Мухина Авдотья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1804

Сын: Мухинъ Ларионъ

Мать ребёнка: Мухина Авдотья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1807

Дочь: Назарова Матрена

Мать ребёнка: Мухина Авдотья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1809

Дочь: Анисья

Мать ребёнка: Мухина Авдотья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Работа или профессия
1842
Служитель
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мухина Авдотья

Смерть
09.04.1842
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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