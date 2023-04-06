Колкотина (Мухина) Анна
Место рождения
Дата рождения05.09.1788
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1788
Отец: Мухинъ Логинъ
Мать: Мухина Ирина Акинфеева
Бракосочетание
26.01.1808
Муж: Колкотинъ Василий
Рождение ребёнка
24.11.1808
Дочь: Колкотина Катерина
Отец ребёнка: Колкотинъ Василий
Рождение ребёнка
1809
Сын: Колкотинъ Матвей
Отец ребёнка: Колкотинъ Василий
Рождение ребёнка
06.11.1810
Сын: Колкотинъ Михаилъ
Отец ребёнка: Колкотинъ Василий
Рождение ребёнка
21.07.1812
Дочь: Колкотина Марья
Отец ребёнка: Колкотинъ Василий
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Магдалина
Отец ребёнка: Колкотинъ Василий
Рождение ребёнка
09.09.1814
Дочь: Колкотина Анна
Отец ребёнка: Колкотинъ Василий
Рождение ребёнка
22.12.1815
Дочь: Настасья
Отец ребёнка: Колкотинъ Василий
Рождение ребёнка
18.09.1817
Дочь: Колкотины Анна Любовь
Отец ребёнка: Колкотинъ Василий
Рождение ребёнка
28.09.1820
Дочь: Елизавета
Отец ребёнка: Колкотинъ Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Колкотинъ Александръ
Отец ребёнка: Колкотинъ Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Колкотинъ Николай
Отец ребёнка: Колкотинъ Василий