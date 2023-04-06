Колкотина (Мухина) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колкотина (Мухина) Анна

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

05.09.1788

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1788

Отец: Мухинъ Логинъ

Мать: Мухина Ирина Акинфеева

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
26.01.1808

Муж: Колкотинъ Василий

Рождение ребёнка
24.11.1808

Дочь: Колкотина Катерина

Отец ребёнка: Колкотинъ Василий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1809

Сын: Колкотинъ Матвей

Отец ребёнка: Колкотинъ Василий

Рождение ребёнка
06.11.1810

Сын: Колкотинъ Михаилъ

Отец ребёнка: Колкотинъ Василий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.07.1812

Дочь: Колкотина Марья

Отец ребёнка: Колкотинъ Василий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1813

Дочь: Магдалина

Отец ребёнка: Колкотинъ Василий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.09.1814

Дочь: Колкотина Анна

Отец ребёнка: Колкотинъ Василий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.12.1815

Дочь: Настасья

Отец ребёнка: Колкотинъ Василий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.09.1817

Дочь: Колкотины Анна Любовь

Отец ребёнка: Колкотинъ Василий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.09.1820

Дочь: Елизавета

Отец ребёнка: Колкотинъ Василий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Колкотинъ Александръ

Отец ребёнка: Колкотинъ Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Колкотинъ Николай

Отец ребёнка: Колкотинъ Василий

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