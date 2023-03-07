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Миногинъ Василий

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1780

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780

Отец: Миногинъ Прокофий

Мать: Миногина Настасья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1798

Дочь: Перехватова Фекла

Мать ребёнка: Миногина Наталья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.10.1800

Сын: Миногинъ Степанъ

Мать ребёнка: Миногина Наталья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1804

Сын: Миногинъ Андреянъ

Мать ребёнка: Миногина Наталья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.01.1808

Сын: Миногинъ Иванъ

Мать ребёнка: Миногина Наталья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Место жительства
1820
Бракосочетание
13.01.1896

Жена: Миногина Наталья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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