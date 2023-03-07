Миногинъ Василий
Место рождения
Дата рождения1780
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780
Отец: Миногинъ Прокофий
Мать: Миногина Настасья
Рождение ребёнка
1798
Дочь: Перехватова Фекла
Мать ребёнка: Миногина Наталья
Рождение ребёнка
27.10.1800
Сын: Миногинъ Степанъ
Мать ребёнка: Миногина Наталья
Рождение ребёнка
1804
Сын: Миногинъ Андреянъ
Мать ребёнка: Миногина Наталья
Рождение ребёнка
06.01.1808
Сын: Миногинъ Иванъ
Мать ребёнка: Миногина Наталья
Место жительства
1820
Бракосочетание
13.01.1896
Жена: Миногина Наталья