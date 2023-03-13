Миногина Настасья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1752
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752
Отец: Тимофей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1771
Дочь: Латышева Матрена
Отец ребёнка: Миногинъ Прокофий
Рождение ребёнка
1773
Сын: Миногинъ Максимъ
Отец ребёнка: Миногинъ Прокофий
Рождение ребёнка
1780
Сын: Миногинъ Андрей
Отец ребёнка: Миногинъ Прокофий
Рождение ребёнка
1780
Сын: Миногинъ Василий
Отец ребёнка: Миногинъ Прокофий
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Миногина Афимья
Отец ребёнка: Миногинъ Прокофий
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Кувшинова Авдотья
Отец ребёнка: Миногинъ Прокофий
Рождение ребёнка
1786
Сын: Миногинъ Дмитрій
Отец ребёнка: Миногинъ Прокофий
Рождение ребёнка
15.05.1787
Сын: Миногинъ Пахомъ
Отец ребёнка: Миногинъ Прокофий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Миногинъ Прокофий