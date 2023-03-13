Миногина Настасья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Миногина Настасья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1752

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: Тимофей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1771

Дочь: Латышева Матрена

Отец ребёнка: Миногинъ Прокофий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1773

Сын: Миногинъ Максимъ

Отец ребёнка: Миногинъ Прокофий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1780

Сын: Миногинъ Андрей

Отец ребёнка: Миногинъ Прокофий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1780

Сын: Миногинъ Василий

Отец ребёнка: Миногинъ Прокофий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1782

Дочь: Миногина Афимья

Отец ребёнка: Миногинъ Прокофий

Рождение ребёнка
1786

Дочь: Кувшинова Авдотья

Отец ребёнка: Миногинъ Прокофий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1786

Сын: Миногинъ Дмитрій

Отец ребёнка: Миногинъ Прокофий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.05.1787

Сын: Миногинъ Пахомъ

Отец ребёнка: Миногинъ Прокофий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Миногинъ Прокофий

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