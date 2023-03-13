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Миногина Афимья
Миногина Афимья
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1782
Дата смерти
1785
Пол
Женский
Отец
Миногинъ Прокофий
1749 г.р.
Мать
Миногина Настасья
1752 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782
Отец:
Миногинъ Прокофий
Мать:
Миногина Настасья
Смерть
1785
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