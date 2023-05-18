Латышева (Миногина) Матрена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Латышева (Миногина) Матрена

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1771

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771

Отец: Миногинъ Прокофий

Мать: Миногина Настасья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
08.01.1787

Муж: Латышевъ Андрей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1790

Дочь: Аксинья

Отец ребёнка: Латышевъ Андрей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1793

Сын: Латышевъ Степанъ

Отец ребёнка: Латышевъ Андрей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1796

Сын: Латышевъ Илья

Отец ребёнка: Латышевъ Андрей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.05.1802

Дочь: Федосья

Отец ребёнка: Латышевъ Андрей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.10.1805

Дочь: Садовникова Прасковія

Отец ребёнка: Латышевъ Андрей

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.05.1809

Дочь: Лукерья

Отец ребёнка: Латышевъ Андрей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.05.1809

Сын: Латышевъ Семенъ

Отец ребёнка: Латышевъ Андрей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.11.1809

Сын: Латышевъ Михаилъ

Отец ребёнка: Латышевъ Андрей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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