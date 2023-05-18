Латышева (Миногина) Матрена
Место рождения
Дата рождения1771
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771
Отец: Миногинъ Прокофий
Мать: Миногина Настасья
Бракосочетание
08.01.1787
Муж: Латышевъ Андрей
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Аксинья
Отец ребёнка: Латышевъ Андрей
Рождение ребёнка
1793
Сын: Латышевъ Степанъ
Отец ребёнка: Латышевъ Андрей
Рождение ребёнка
1796
Сын: Латышевъ Илья
Отец ребёнка: Латышевъ Андрей
Рождение ребёнка
22.05.1802
Дочь: Федосья
Отец ребёнка: Латышевъ Андрей
Рождение ребёнка
16.10.1805
Дочь: Садовникова Прасковія
Отец ребёнка: Латышевъ Андрей
Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.05.1809
Дочь: Лукерья
Отец ребёнка: Латышевъ Андрей
Рождение ребёнка
04.05.1809
Сын: Латышевъ Семенъ
Отец ребёнка: Латышевъ Андрей
Рождение ребёнка
05.11.1809
Сын: Латышевъ Михаилъ
Отец ребёнка: Латышевъ Андрей