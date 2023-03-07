Миногинъ Дмитрій
Место рождения
Дата рождения1786
Дата смерти18.07.1846
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец: Миногинъ Прокофий
Мать: Миногина Настасья
Бракосочетание
31.01.1804
Жена: Миногина Авдотья
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Кулакова, Синева Василиса
Мать ребёнка: Миногина Авдотья
Рождение ребёнка
18.03.1808
Дочь: Дарія
Мать ребёнка: Миногина Авдотья
Рождение ребёнка
20.12.1809
Сын: Миногинъ Петръ
Мать ребёнка: Миногина Авдотья
Рождение ребёнка
11.02.1812
Дочь: Миногина Агаѳія
Мать ребёнка: Миногина Авдотья
Рождение ребёнка
29.11.1813
Дочь: Катерина девица
Мать ребёнка: Миногина Авдотья
Рождение ребёнка
04.10.1815
Дочь: Пелагѣя
Мать ребёнка: Миногина Авдотья
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Анна девица
Мать ребёнка: Миногина Авдотья
Рождение ребёнка
23.04.1820
Сын: Миногинъ Егоръ
Мать ребёнка: Миногина Авдотья
Рождение ребёнка
1823
Сын: Миногинъ Данила
Мать ребёнка: Миногина Авдотья
Смерть
18.07.1846