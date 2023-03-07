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Миногинъ Дмитрій

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1786

Дата смерти

18.07.1846

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: Миногинъ Прокофий

Мать: Миногина Настасья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
31.01.1804

Жена: Миногина Авдотья

Рождение ребёнка
1806

Дочь: Кулакова, Синева Василиса

Мать ребёнка: Миногина Авдотья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.03.1808

Дочь: Дарія

Мать ребёнка: Миногина Авдотья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.12.1809

Сын: Миногинъ Петръ

Мать ребёнка: Миногина Авдотья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.02.1812

Дочь: Миногина Агаѳія

Мать ребёнка: Миногина Авдотья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
29.11.1813

Дочь: Катерина девица

Мать ребёнка: Миногина Авдотья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.10.1815

Дочь: Пелагѣя

Мать ребёнка: Миногина Авдотья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1817

Дочь: Анна девица

Мать ребёнка: Миногина Авдотья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.04.1820

Сын: Миногинъ Егоръ

Мать ребёнка: Миногина Авдотья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1823

Сын: Миногинъ Данила

Мать ребёнка: Миногина Авдотья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
18.07.1846
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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