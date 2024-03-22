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Миногинъ Петръ

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

20.12.1809

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1809

Отец: Миногинъ Дмитрій

Мать: Миногина Авдотья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1832

Сын: Миногинъ Иосифъ

Мать ребёнка: Миногина Авдотья (Иванова)

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
?.01.1834

Сын: Миногинъ Дмитрий

Мать ребёнка: Миногина Авдотья (Иванова)

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.03.1837

Сын: Миногинъ Василий

Мать ребёнка: Миногина Авдотья (Иванова)

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.07.1839

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Миногина Авдотья (Иванова)

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.12.1841

Сын: Миногинъ Николай

Мать ребёнка: Миногина Авдотья (Иванова)

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.04.1845

Дочь: Хиония

Мать ребёнка: Миногина Авдотья (Иванова)

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.01.1849

Сын: Миногинъ Иванъ

Мать ребёнка: Миногина Авдотья (Иванова)

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Миногина Авдотья (Иванова)

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