Миногинъ Петръ
Место рождения
Дата рождения20.12.1809
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1809
Отец: Миногинъ Дмитрій
Мать: Миногина Авдотья
Рождение ребёнка
1832
Сын: Миногинъ Иосифъ
Мать ребёнка: Миногина Авдотья (Иванова)
Рождение ребёнка
?.01.1834
Сын: Миногинъ Дмитрий
Мать ребёнка: Миногина Авдотья (Иванова)
Рождение ребёнка
21.03.1837
Сын: Миногинъ Василий
Мать ребёнка: Миногина Авдотья (Иванова)
Рождение ребёнка
21.07.1839
Дочь: Мария
Мать ребёнка: Миногина Авдотья (Иванова)
Рождение ребёнка
05.12.1841
Сын: Миногинъ Николай
Мать ребёнка: Миногина Авдотья (Иванова)
Рождение ребёнка
14.04.1845
Дочь: Хиония
Мать ребёнка: Миногина Авдотья (Иванова)
Рождение ребёнка
01.01.1849
Сын: Миногинъ Иванъ
Мать ребёнка: Миногина Авдотья (Иванова)
Бракосочетание
Неизвестно