Миногинъ Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМиногинъ Николай

Миногинъ Николай

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

05.12.1841

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1841

Отец: Миногинъ Петръ

Мать: Миногина Авдотья (Иванова)

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
27.01.1863

Жена: Миногина Гликерия

Рождение ребёнка
18.10.1863

Сын: Миногинъ Артемий

Мать ребёнка: Миногина Гликерия

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
30.12.1864

Сын: Миногинъ Василий

Мать ребёнка: Миногина Гликерия

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.07.1866

Сын: Миногинъ Афонасий

Мать ребёнка: Миногина Гликерия

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.02.1868

Дочь: Миногина Анна

Мать ребёнка: Миногина Гликерия

Преображенка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1870

Сын: Миногинъ Ефимъ

Мать ребёнка: Миногина Гликерия

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.12.1873

Дочь: Батанина Евгения

Мать ребёнка: Миногина Гликерия

Преображенка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
10.03.1876

Дочь: Миногина Христина

Мать ребёнка: Миногина Гликерия

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1878

Сын: Миногинъ Петръ

Мать ребёнка: Миногина Гликерия

Рождение ребёнка
15.03.1880

Сын: Миногинъ Алексей

Мать ребёнка: Миногина Гликерия

Преображенка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1882

Сын: Миногинъ Андрей

Мать ребёнка: Миногина Гликерия

Рождение ребёнка
13.12.1884

Сын: Миногинъ Данила

Мать ребёнка: Миногина Гликерия

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close