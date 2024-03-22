Миногинъ Николай
Место рождения
Дата рождения05.12.1841
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1841
Отец: Миногинъ Петръ
Бракосочетание
27.01.1863
Жена: Миногина Гликерия
Рождение ребёнка
18.10.1863
Сын: Миногинъ Артемий
Мать ребёнка: Миногина Гликерия
Рождение ребёнка
30.12.1864
Сын: Миногинъ Василий
Мать ребёнка: Миногина Гликерия
Рождение ребёнка
08.07.1866
Сын: Миногинъ Афонасий
Мать ребёнка: Миногина Гликерия
Рождение ребёнка
04.02.1868
Дочь: Миногина Анна
Мать ребёнка: Миногина Гликерия
Рождение ребёнка
1870
Сын: Миногинъ Ефимъ
Мать ребёнка: Миногина Гликерия
Рождение ребёнка
22.12.1873
Дочь: Батанина Евгения
Мать ребёнка: Миногина Гликерия
Рождение ребёнка
10.03.1876
Дочь: Миногина Христина
Мать ребёнка: Миногина Гликерия
Рождение ребёнка
1878
Сын: Миногинъ Петръ
Мать ребёнка: Миногина Гликерия
Рождение ребёнка
15.03.1880
Сын: Миногинъ Алексей
Мать ребёнка: Миногина Гликерия
Рождение ребёнка
1882
Сын: Миногинъ Андрей
Мать ребёнка: Миногина Гликерия
Рождение ребёнка
13.12.1884
Сын: Миногинъ Данила
Мать ребёнка: Миногина Гликерия