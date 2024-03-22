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Миногинъ Ефимъ

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1870

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Миногинъ Николай

Мать: Миногина Гликерия

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
19.01.1896

Жена: Миногина Евдокия Степанова

Рождение ребёнка
18.10.1896

Дочь: Анастасия

Мать ребёнка: Миногина Евдокия Степанова

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.10.1898

Сын: Миногинъ Ларионъ

Мать ребёнка: Миногина Евдокия Степанова

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.11.1899

Сын: Миногинъ Иванъ

Мать ребёнка: Миногина Евдокия Степанова

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.03.1902

Дочь: Ирина

Мать ребёнка: Миногина Евдокия Степанова

Новопреображенский, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.07.1904

Дочь: Миногина Марья

Мать ребёнка: Миногина Евдокия Степанова

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.06.1905

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Миногина Евдокия Степанова

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.10.1907

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Миногина Евдокия Степанова

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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