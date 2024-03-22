Миногинъ Ефимъ
Место рождения
Дата рождения1870
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: Миногинъ Николай
Мать: Миногина Гликерия
Бракосочетание
19.01.1896
Рождение ребёнка
18.10.1896
Дочь: Анастасия
Мать ребёнка: Миногина Евдокия Степанова
Рождение ребёнка
18.10.1898
Сын: Миногинъ Ларионъ
Мать ребёнка: Миногина Евдокия Степанова
Рождение ребёнка
27.11.1899
Сын: Миногинъ Иванъ
Мать ребёнка: Миногина Евдокия Степанова
Рождение ребёнка
08.03.1902
Дочь: Ирина
Мать ребёнка: Миногина Евдокия Степанова
Новопреображенский, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.07.1904
Дочь: Миногина Марья
Мать ребёнка: Миногина Евдокия Степанова
Рождение ребёнка
04.06.1905
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Миногина Евдокия Степанова
Рождение ребёнка
15.10.1907
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Миногина Евдокия Степанова