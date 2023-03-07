Батанина (Миногина) Евгения
Место рождения
Дата рождения22.12.1873
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1873
Отец: Миногинъ Николай
Мать: Миногина Гликерия
Бракосочетание
07.02.1894
Муж: Батанинъ Иванъ
Рождение ребёнка
17.12.1894
Дочь: Анастасия
Отец ребёнка: Батанинъ Иванъ
Рождение ребёнка
13.03.1896
Сын: Батанинъ Василий
Отец ребёнка: Батанинъ Иванъ
Рождение ребёнка
30.09.1898
Дочь: Устинья
Отец ребёнка: Батанинъ Иванъ
Рождение ребёнка
09.06.1901
Дочь: Марья
Отец ребёнка: Батанинъ Иванъ
Рождение ребёнка
13.02.1904
Дочь: Евдокия
Отец ребёнка: Батанинъ Иванъ
Рождение ребёнка
07.11.1905
Сын: Батанинъ Александръ
Отец ребёнка: Батанинъ Иванъ
Рождение ребёнка
13.12.1908
Дочь: Клавдия
Отец ребёнка: Батанинъ Иванъ
Рождение ребёнка
24.02.1912
Сын: Батанинъ Александръ
Отец ребёнка: Батанинъ Иванъ