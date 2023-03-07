Батанина (Миногина) Евгения — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБатанина (Миногина) Евгения

Батанина (Миногина) Евгения

avatar

Место рождения

Преображенка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

22.12.1873

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1873

Отец: Миногинъ Николай

Мать: Миногина Гликерия

Преображенка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
07.02.1894

Муж: Батанинъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.12.1894

Дочь: Анастасия

Отец ребёнка: Батанинъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.03.1896

Сын: Батанинъ Василий

Отец ребёнка: Батанинъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
30.09.1898

Дочь: Устинья

Отец ребёнка: Батанинъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.06.1901

Дочь: Марья

Отец ребёнка: Батанинъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.02.1904

Дочь: Евдокия

Отец ребёнка: Батанинъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.11.1905

Сын: Батанинъ Александръ

Отец ребёнка: Батанинъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.12.1908

Дочь: Клавдия

Отец ребёнка: Батанинъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.02.1912

Сын: Батанинъ Александръ

Отец ребёнка: Батанинъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close