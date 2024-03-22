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Миногинъ Алексей

Место рождения

Преображенка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

15.03.1880

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1880

Отец: Миногинъ Николай

Мать: Миногина Гликерия

Преображенка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
28.01.1901

Жена: Миногина Федосья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.11.1901

Дочь: Миногина Клавдия

Мать ребёнка: Миногина Федосья

4-й Усерганской волости
Рождение ребёнка
17.01.1903

Дочь: Марья

Мать ребёнка: Миногина Федосья

4-й Усерганской волости
Рождение ребёнка
27.11.1904

Дочь: Миногинъ Анна

Мать ребёнка: Миногина Федосья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.06.1906

Сын: Миногинъ Иванъ

Мать ребёнка: Миногина Федосья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
31.05.1908

Сын: Миногинъ Константинъ

Мать ребёнка: Миногина Федосья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.08.1910

Дочь: Булавина Ольга

Мать ребёнка: Миногина Федосья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.10.1912

Дочь: Клавдия

Мать ребёнка: Миногина Федосья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.02.1915

Дочь: Миногина Анна

Мать ребёнка: Миногина Федосья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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