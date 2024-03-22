Миногинъ Алексей
Место рождения
Дата рождения15.03.1880
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1880
Отец: Миногинъ Николай
Мать: Миногина Гликерия
Бракосочетание
28.01.1901
Жена: Миногина Федосья
Рождение ребёнка
09.11.1901
Дочь: Миногина Клавдия
Мать ребёнка: Миногина Федосья
4-й Усерганской волости
Рождение ребёнка
17.01.1903
Дочь: Марья
Мать ребёнка: Миногина Федосья
4-й Усерганской волости
Рождение ребёнка
27.11.1904
Дочь: Миногинъ Анна
Мать ребёнка: Миногина Федосья
Рождение ребёнка
20.06.1906
Сын: Миногинъ Иванъ
Мать ребёнка: Миногина Федосья
Рождение ребёнка
31.05.1908
Сын: Миногинъ Константинъ
Мать ребёнка: Миногина Федосья
Рождение ребёнка
20.08.1910
Дочь: Булавина Ольга
Мать ребёнка: Миногина Федосья
Рождение ребёнка
25.10.1912
Дочь: Клавдия
Мать ребёнка: Миногина Федосья
Рождение ребёнка
03.02.1915
Дочь: Миногина Анна
Мать ребёнка: Миногина Федосья