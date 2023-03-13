Миногинъ Петръ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1878
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: Миногинъ Николай
Мать: Миногина Гликерия
Бракосочетание
05.02.1903
Жена: Миногина Дарія
Рождение ребёнка
05.08.1904
Дочь: Наталья
Мать ребёнка: Миногина Дарія
Рождение ребёнка
04.05.1906
Дочь: Александра
Мать ребёнка: Миногина Дарія
Рождение ребёнка
09.09.1908
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Миногина Дарія
Рождение ребёнка
15.03.1910
Сын: Миногинъ Василий
Мать ребёнка: Миногина Дарія
Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.01.1912
Дочь: Мария
Мать ребёнка: Миногина Дарія
Рождение ребёнка
19.02.1914
Сын: Миногинъ Николай
Мать ребёнка: Миногина Дарія