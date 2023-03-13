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Миногинъ Петръ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1878

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: Миногинъ Николай

Мать: Миногина Гликерия

Бракосочетание
05.02.1903

Жена: Миногина Дарія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.08.1904

Дочь: Наталья

Мать ребёнка: Миногина Дарія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.05.1906

Дочь: Александра

Мать ребёнка: Миногина Дарія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.09.1908

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Миногина Дарія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.03.1910

Сын: Миногинъ Василий

Мать ребёнка: Миногина Дарія

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.01.1912

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Миногина Дарія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.02.1914

Сын: Миногинъ Николай

Мать ребёнка: Миногина Дарія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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