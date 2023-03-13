Миногина (Щипакина) Дарія — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Миногина (Щипакина) Дарія

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1885

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: Щипакинъ Степанъ

Мать: Щипакина Татіана

Бракосочетание
05.02.1903

Муж: Миногинъ Петръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.08.1904

Дочь: Наталья

Отец ребёнка: Миногинъ Петръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.05.1906

Дочь: Александра

Отец ребёнка: Миногинъ Петръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.09.1908

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Миногинъ Петръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.03.1910

Сын: Миногинъ Василий

Отец ребёнка: Миногинъ Петръ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.01.1912

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Миногинъ Петръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.02.1914

Сын: Миногинъ Николай

Отец ребёнка: Миногинъ Петръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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