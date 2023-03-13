Миногина (Щипакина) Дарія
Место рожденияНе указано
Дата рождения1885
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: Щипакинъ Степанъ
Мать: Щипакина Татіана
Бракосочетание
05.02.1903
Муж: Миногинъ Петръ
Рождение ребёнка
05.08.1904
Дочь: Наталья
Отец ребёнка: Миногинъ Петръ
Рождение ребёнка
04.05.1906
Дочь: Александра
Отец ребёнка: Миногинъ Петръ
Рождение ребёнка
09.09.1908
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Миногинъ Петръ
Рождение ребёнка
15.03.1910
Сын: Миногинъ Василий
Отец ребёнка: Миногинъ Петръ
Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.01.1912
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Миногинъ Петръ
Рождение ребёнка
19.02.1914
Сын: Миногинъ Николай
Отец ребёнка: Миногинъ Петръ