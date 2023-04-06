Миногина (Полубоярова) Евдокия Степанова
Место рождения
Дата рождения1871
Дата смерти18.04.1909
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
19.01.1896
Муж: Миногинъ Ефимъ
Рождение ребёнка
18.10.1896
Дочь: Анастасия
Отец ребёнка: Миногинъ Ефимъ
Рождение ребёнка
18.10.1898
Сын: Миногинъ Ларионъ
Отец ребёнка: Миногинъ Ефимъ
Рождение ребёнка
27.11.1899
Сын: Миногинъ Иванъ
Отец ребёнка: Миногинъ Ефимъ
Рождение ребёнка
08.03.1902
Дочь: Ирина
Отец ребёнка: Миногинъ Ефимъ
Новопреображенский, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.07.1904
Дочь: Миногина Марья
Отец ребёнка: Миногинъ Ефимъ
Рождение ребёнка
04.06.1905
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Миногинъ Ефимъ
Рождение ребёнка
15.10.1907
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Миногинъ Ефимъ
Смерть
18.04.1909
Причина смерти: Отъ чахотки