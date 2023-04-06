Миногина (Полубоярова) Евдокия Степанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Миногина (Полубоярова) Евдокия Степанова

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1871

Дата смерти

18.04.1909

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1870 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: не указан

Мать: не указана

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
19.01.1896

Муж: Миногинъ Ефимъ

Рождение ребёнка
18.10.1896

Дочь: Анастасия

Отец ребёнка: Миногинъ Ефимъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.10.1898

Сын: Миногинъ Ларионъ

Отец ребёнка: Миногинъ Ефимъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.11.1899

Сын: Миногинъ Иванъ

Отец ребёнка: Миногинъ Ефимъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.03.1902

Дочь: Ирина

Отец ребёнка: Миногинъ Ефимъ

Новопреображенский, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.07.1904

Дочь: Миногина Марья

Отец ребёнка: Миногинъ Ефимъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.06.1905

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Миногинъ Ефимъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.10.1907

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Миногинъ Ефимъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
18.04.1909
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: Отъ чахотки
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