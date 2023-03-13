Миногина Авдотья (Иванова)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1807
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1832
Сын: Миногинъ Иосифъ
Отец ребёнка: Миногинъ Петръ
Рождение ребёнка
?.01.1834
Сын: Миногинъ Дмитрий
Отец ребёнка: Миногинъ Петръ
Рождение ребёнка
21.03.1837
Сын: Миногинъ Василий
Отец ребёнка: Миногинъ Петръ
Рождение ребёнка
21.07.1839
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Миногинъ Петръ
Рождение ребёнка
05.12.1841
Сын: Миногинъ Николай
Отец ребёнка: Миногинъ Петръ
Рождение ребёнка
14.04.1845
Дочь: Хиония
Отец ребёнка: Миногинъ Петръ
Рождение ребёнка
01.01.1849
Сын: Миногинъ Иванъ
Отец ребёнка: Миногинъ Петръ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Миногинъ Петръ