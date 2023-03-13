Миногина Авдотья (Иванова) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Миногина Авдотья (Иванова)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1807

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1809 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1832

Сын: Миногинъ Иосифъ

Отец ребёнка: Миногинъ Петръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
?.01.1834

Сын: Миногинъ Дмитрий

Отец ребёнка: Миногинъ Петръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.03.1837

Сын: Миногинъ Василий

Отец ребёнка: Миногинъ Петръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.07.1839

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Миногинъ Петръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.12.1841

Сын: Миногинъ Николай

Отец ребёнка: Миногинъ Петръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.04.1845

Дочь: Хиония

Отец ребёнка: Миногинъ Петръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.01.1849

Сын: Миногинъ Иванъ

Отец ребёнка: Миногинъ Петръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Миногинъ Петръ

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