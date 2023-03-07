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Миногинъ Иванъ

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

01.01.1849

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1849

Отец: Миногинъ Петръ

Мать: Миногина Авдотья (Иванова)

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.03.1874

Сын: Миногинъ Алексей

Мать ребёнка: Миногина Евдокия

Покровка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1876

Сын: Миногинъ Федоръ

Мать ребёнка: Миногина Евдокия

Рождение ребёнка
24.02.1880

Сын: Миногинъ Ефимъ

Мать ребёнка: Миногина Евдокия

Преображенка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1884

Сын: Миногинъ Семенъ

Мать ребёнка: Миногина Евдокия

Рождение ребёнка
18.05.1891

Дочь: Федосья

Мать ребёнка: Миногина Евдокия

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.04.1893

Дочь: Миногина Александра

Мать ребёнка: Миногина Евдокия

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.06.1894

Сын: Миногинъ Петръ

Мать ребёнка: Миногина Евдокия

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Миногина Евдокия

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