Миногинъ Иванъ
Место рождения
Дата рождения01.01.1849
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1849
Отец: Миногинъ Петръ
Рождение ребёнка
16.03.1874
Сын: Миногинъ Алексей
Мать ребёнка: Миногина Евдокия
Покровка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1876
Сын: Миногинъ Федоръ
Мать ребёнка: Миногина Евдокия
Рождение ребёнка
24.02.1880
Сын: Миногинъ Ефимъ
Мать ребёнка: Миногина Евдокия
Преображенка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1884
Сын: Миногинъ Семенъ
Мать ребёнка: Миногина Евдокия
Рождение ребёнка
18.05.1891
Дочь: Федосья
Мать ребёнка: Миногина Евдокия
Рождение ребёнка
15.04.1893
Дочь: Миногина Александра
Мать ребёнка: Миногина Евдокия
Рождение ребёнка
22.06.1894
Сын: Миногинъ Петръ
Мать ребёнка: Миногина Евдокия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Миногина Евдокия