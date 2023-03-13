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Миногинъ Семенъ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1884

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: Миногинъ Иванъ

Мать: Миногина Евдокия

Бракосочетание
26.01.1909

Жена: Миногина Анастасия

Рождение ребёнка
05.11.1909

Сын: Миногинъ Михаилъ

Мать ребёнка: Миногина Анастасия

Рождение ребёнка
08.05.1911

Дочь: Клавдия

Мать ребёнка: Миногина Анастасия

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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