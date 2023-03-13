Миногинъ Семенъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1884
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: Миногинъ Иванъ
Мать: Миногина Евдокия
Бракосочетание
26.01.1909
Жена: Миногина Анастасия
Рождение ребёнка
05.11.1909
Сын: Миногинъ Михаилъ
Мать ребёнка: Миногина Анастасия
Рождение ребёнка
08.05.1911
Дочь: Клавдия
Мать ребёнка: Миногина Анастасия
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан