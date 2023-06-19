Миногина (Булавина) Евдокия
Место рождения
Дата рождения03.03.1852
Дата смерти21.07.1910
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1852
Отец: Булавинъ Алексей
Мать: Булавина Варвара
Рождение ребёнка
16.03.1874
Сын: Миногинъ Алексей
Отец ребёнка: Миногинъ Иванъ
Покровка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1876
Сын: Миногинъ Федоръ
Отец ребёнка: Миногинъ Иванъ
Рождение ребёнка
24.02.1880
Сын: Миногинъ Ефимъ
Отец ребёнка: Миногинъ Иванъ
Преображенка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1884
Сын: Миногинъ Семенъ
Отец ребёнка: Миногинъ Иванъ
Рождение ребёнка
18.05.1891
Дочь: Федосья
Отец ребёнка: Миногинъ Иванъ
Рождение ребёнка
15.04.1893
Дочь: Миногина Александра
Отец ребёнка: Миногинъ Иванъ
Рождение ребёнка
22.06.1894
Сын: Миногинъ Петръ
Отец ребёнка: Миногинъ Иванъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Миногинъ Иванъ
Смерть
21.07.1910
Причина смерти: Отъ паралича