Миногина (Булавина) Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Миногина (Булавина) Евдокия

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

03.03.1852

Дата смерти

21.07.1910

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1852

Отец: Булавинъ Алексей

Мать: Булавина Варвара

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.03.1874

Сын: Миногинъ Алексей

Отец ребёнка: Миногинъ Иванъ

Покровка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1876

Сын: Миногинъ Федоръ

Отец ребёнка: Миногинъ Иванъ

Рождение ребёнка
24.02.1880

Сын: Миногинъ Ефимъ

Отец ребёнка: Миногинъ Иванъ

Преображенка, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1884

Сын: Миногинъ Семенъ

Отец ребёнка: Миногинъ Иванъ

Рождение ребёнка
18.05.1891

Дочь: Федосья

Отец ребёнка: Миногинъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.04.1893

Дочь: Миногина Александра

Отец ребёнка: Миногинъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.06.1894

Сын: Миногинъ Петръ

Отец ребёнка: Миногинъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Миногинъ Иванъ

Смерть
21.07.1910
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: Отъ паралича