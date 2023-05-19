Миногина (Горшенина) Авдотья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Миногина (Горшенина) Авдотья

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

21.02.1784

Дата смерти

16.07.1854

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1784

Отец: Горшенинъ Захаръ

Мать: Горшенина Варвара

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
31.01.1804

Муж: Миногинъ Дмитрій

Рождение ребёнка
1806

Дочь: Кулакова, Синева Василиса

Отец ребёнка: Миногинъ Дмитрій

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.03.1808

Дочь: Дарія

Отец ребёнка: Миногинъ Дмитрій

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.12.1809

Сын: Миногинъ Петръ

Отец ребёнка: Миногинъ Дмитрій

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.02.1812

Дочь: Миногина Агаѳія

Отец ребёнка: Миногинъ Дмитрій

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
29.11.1813

Дочь: Катерина девица

Отец ребёнка: Миногинъ Дмитрій

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.10.1815

Дочь: Пелагѣя

Отец ребёнка: Миногинъ Дмитрій

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1817

Дочь: Анна девица

Отец ребёнка: Миногинъ Дмитрій

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.04.1820

Сын: Миногинъ Егоръ

Отец ребёнка: Миногинъ Дмитрій

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1823

Сын: Миногинъ Данила

Отец ребёнка: Миногинъ Дмитрій

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
16.07.1854
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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