Миногина (Горшенина) Авдотья
Место рождения
Дата рождения21.02.1784
Дата смерти16.07.1854
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1784
Отец: Горшенинъ Захаръ
Мать: Горшенина Варвара
Бракосочетание
31.01.1804
Муж: Миногинъ Дмитрій
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Кулакова, Синева Василиса
Отец ребёнка: Миногинъ Дмитрій
Рождение ребёнка
18.03.1808
Дочь: Дарія
Отец ребёнка: Миногинъ Дмитрій
Рождение ребёнка
20.12.1809
Сын: Миногинъ Петръ
Отец ребёнка: Миногинъ Дмитрій
Рождение ребёнка
11.02.1812
Дочь: Миногина Агаѳія
Отец ребёнка: Миногинъ Дмитрій
Рождение ребёнка
29.11.1813
Дочь: Катерина девица
Отец ребёнка: Миногинъ Дмитрій
Рождение ребёнка
04.10.1815
Дочь: Пелагѣя
Отец ребёнка: Миногинъ Дмитрій
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Анна девица
Отец ребёнка: Миногинъ Дмитрій
Рождение ребёнка
23.04.1820
Сын: Миногинъ Егоръ
Отец ребёнка: Миногинъ Дмитрій
Рождение ребёнка
1823
Сын: Миногинъ Данила
Отец ребёнка: Миногинъ Дмитрій
Смерть
16.07.1854