Кулакова, Синева (Миногина) Василиса
Место рождения
Дата рождения1806
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: Миногинъ Дмитрій
Мать: Миногина Авдотья
Рождение ребёнка
1829
Сын: Синевъ Николай
Отец ребёнка: Синевъ Степанъ
Рождение ребёнка
05.05.1833
Сын: Синевъ Алексѣй
Отец ребёнка: Синевъ Степанъ
Бракосочетание
?.01.1834
Муж: Кулаковъ Григорій
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Анисія
Отец ребёнка: Кулаковъ Григорій
Рождение ребёнка
21.01.1835
Дочь: Сиверьянова Ксенія
Отец ребёнка: Кулаковъ Григорій
Рождение ребёнка
06.01.1839
Сын: Кулаковъ Иванъ
Отец ребёнка: Кулаковъ Григорій
Рождение ребёнка
01.02.1842
Сын: Кулаковъ Семенъ
Отец ребёнка: Кулаковъ Григорій
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Квашенникова Маремьяна
Отец ребёнка: Кулаковъ Григорій
Рождение ребёнка
24.10.1848
Дочь: Миногина Прасковья
Отец ребёнка: Кулаковъ Григорій
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Синевъ Степанъ