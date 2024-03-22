Кулакова, Синева (Миногина) Василиса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кулакова, Синева (Миногина) Василиса

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1806

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: Миногинъ Дмитрій

Мать: Миногина Авдотья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1829

Сын: Синевъ Николай

Отец ребёнка: Синевъ Степанъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.05.1833

Сын: Синевъ Алексѣй

Отец ребёнка: Синевъ Степанъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
?.01.1834

Муж: Кулаковъ Григорій

Рождение ребёнка
1834

Дочь: Анисія

Отец ребёнка: Кулаковъ Григорій

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.01.1835

Дочь: Сиверьянова Ксенія

Отец ребёнка: Кулаковъ Григорій

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.01.1839

Сын: Кулаковъ Иванъ

Отец ребёнка: Кулаковъ Григорій

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.02.1842

Сын: Кулаковъ Семенъ

Отец ребёнка: Кулаковъ Григорій

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Квашенникова Маремьяна

Отец ребёнка: Кулаковъ Григорій

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.10.1848

Дочь: Миногина Прасковья

Отец ребёнка: Кулаковъ Григорій

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Синевъ Степанъ

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